Le Premier ministre arménien espère une paix avec l'Azerbaïdjan bientôt...

Le Premier ministre arménien espère une paix avec l'Azerbaïdjan bientôt...













par Felix Light TBILISSI, 26 octobre (Reuters) - L'Arménie espère conclure un accord de paix avec l'Azerbaïdjan dans les prochains mois et établir des relations diplomatiques avec Bakou, a déclaré mardi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. "Dans les prochains mois, (nous espérons) signer un accord de paix et établir des relations avec l'Azerbaïdjan", a déclaré Nikol Pachinian lors d'un forum dans la capitale géorgienne Tbilissi, auquel les deux dirigeants participaient. Le mois dernier, l'Azerbaïdjan a mené une opération militaire éclair au Haut-Karabakh pour prendre le contrôle de l'enclave au détriment d'ethnies arméniennes, provoquant la fuite de plus de 100.000 personnes vers l'Arménie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont enlisés dans un conflit depuis trois décennies dans le Haut-Karabakh. Reconnue comme territoire azerbaïdjanais par la communauté internationale, l'enclave était de facto indépendante depuis la chute de l'Union soviétique et une guerre au début des années 1990, dirigée depuis lors par des ethnies arméniennes considérant le Haut-Karabakh comme leur patrie ancestrale. (Version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)