Le premier convoi humanitaire est arrivé dans la bande de Gaza depuis l'Egypte

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le premier convoi humanitaire destiné à la bande de Gaza est arrivé samedi dans l'enclave après avoir traversé le point de passage de Rafah depuis l'Egypte. L'Onu a déclaré que le convoi de vingt camions, bloqué en Egypte depuis le début du conflit, transportait de l'aide médicale et alimentaire qui sera réceptionné par le Croissant-rouge palestinien. Le point de passage de Rafah est la voie principale pour entrer et sortir de la bande de Gaza qui n'est pas contrôlée par Israël. Le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007, a déclaré samedi matin qu'un convoi composé de vingt véhicules transportant de l'aide médicale et alimentaire devait entrer dans la bande de Gaza depuis l'Egypte. "Le convoi d'aide humanitaire qui est censé entrer (à Gaza) inclut 20 camions avec de l'aide médicale et une quantité limitée de produits alimentaires", a déclaré le service de presse du Hamas. Israël a bombardé et imposé un blocus total sur la bande de Gaza et ses 2,3 millions d'habitants en réponse à l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre. L'Onu a alerté sur une "catastrophe humanitaire" à Gaza, où les quantités en eau, nourriture et carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs de secours dans les hôpitaux s'amenuisent dangereusement. "La situation humanitaire à Gaza - déjà précaire - a atteint des niveaux catastrophiques", a déclaré le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths dans un communiqué. "Je suis confiant que cette livraison marque le début d'un effort durable pour fournir des produits essentiels, notamment de la nourriture, de l'eau, des médicaments et du carburant", a-t-il ajouté. Pour les dirigeants des Nations unies, il faudrait au moins cent camions par jour pour couvrir les besoins humanitaires urgents à Gaza alors qu'avant le début du conflit, près de 450 camions arrivaient quotidiennement dans l'enclave. L'aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza sera destinée exclusivement aux zones du sud de l'enclave et ne comprendra pas de carburant, a déclaré l'armée israélienne. Israël a exhorté les Palestiniens à se réfugier dans le sud de la bande de Gaza pour éviter les combats avec le Hamas. Israël a déclaré qu'il n'autoriserait aucune aide à entrer depuis son territoire tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages qu'il a pris lors de son attaque, et que l'aide peut entrer par l'Égypte tant qu'elle ne finit pas entre les mains du Hamas. (Rédigé par Zhifan Liu)