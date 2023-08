Le premier avion rapatriant des ressortissants français et européens a atterri à Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le premier avion rapatriant des ressortissants français et des citoyens d'autres pays européen a atterri dans la nuit de mardi à mercredi à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, ont constaté des journalistes de Reuters. Le vol affrété par la France a quitté mardi soir le Niger pour évacuer des ressortissants français et européens souhaitant quitter le pays, où un coup d'Etat a été mené la semaine dernière par l'armée. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait indiqué mardi que 262 personnes, dont 12 bébés, se trouvaient à bord de l'appareil. Les opérations d'évacuation se poursuivront mercredi au Niger, les ressortissants français qui souhaitent quitter le pays étant invités à se rendre à l'aéroport international de Niamey, a indiqué le ministère des Affaires étrangères sur son site internet. (Reportage Shivani Tanna; version française Camille Raynaud)