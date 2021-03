Le premier actionnaire d’Eramet souhaite le départ de la PDG

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La famille Duval, première actionnaire du groupe minier français Eramet, a écrit à l’Etat actionnaire pour demander le départ de la PDG, Christel Bories, écrit mercredi le quotidien financier l'Agefi dans son édition en ligne.

"La famille Duval, premier actionnaire d’Eramet devant l’Etat, pousse pour le départ de Christel Bories, la PDG du groupe minier", écrit L’Agefi, qui cite plusieurs sources non identifiées.

Selon celles-ci, les Duval ont écrit à l’Agence des participations de l’Etat (APE) pour appuyer leur demande.

"Détentrice d’un peu plus de 36% du capital via les sociétés Sorame et Ceir, la famille Duval est remontée contre la gestion des dossiers de la Société Le Nickel et d’Aubert & Duval, deux filiales d’Eramet en grandes difficultés", souligne l'Agefi.

La forte progression de la dette du groupe, passée en quatre ans de 376 millions d’euros à 1,33 milliard d’euros (chiffre à fin 2020), et la division par deux dans le même temps des capitaux propres du groupe à 997 millions fin 2020, font aussi partie des éléments à charge de la famille Duval contre Christel Bories, ajoute le quotidien.

"Avec ses droits de vote double, l’actionnaire familial dispose de près de 45% des droits de vote exerçables en assemblée générale", souligne l'Agefi. "Ce qui, compte tenu du quorum habituel lors des AG du groupe minier, lui assure la majorité."

Le mandat de Christel Bories, qui a pris les commandes d’Eramet au printemps 2017, arrive à échéance lors de l’Assemblée générale du 28 mai prochain.

L’Etat détient pour sa part un peu plus de 25% du capital et 30% des droits de vote.

Une porte-parole d'Eramet a refusé de commenter ces informations.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Bureau de Paris)