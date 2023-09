Le Portugal va céder au moins 51% de la compagnie aérienne TAP

Crédit photo © Reuters

LISBONNE (Reuters) - L'Etat portugais va vendre une participation de contrôle d'au moins 51% au capital de la compagnie aérienne nationale TAP, a annoncé jeudi le gouvernement portugais après avoir entériné le cadre légal de ce processus de privatisation. Une part supplémentaire de 5% pourra être acquise par les salariés de la compagnie. Des acteurs majeurs du transport aérien en Europe ont déjà manifesté leur intérêt pour TAP, tels qu'Air France-KLM, Lufthansa et IAG, propriétaire de British Airways et Iberia. (Rédigé par Patrícia Vicente Rua, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)