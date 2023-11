Le porte-hélicoptère français Dixmude attendu en Egypte dans les prochains jours

PARIS (Reuters) - Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, configuré pour du soutien hospitalier, arrivera en Egypte dans les prochains jours, a déclaré dimanche l'Elysée. L'envoi de ce navire avait été annoncé début novembre par le ministre des Armées Sébastien Lecornu dans le cadre de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. Lors d'un entretien téléphonique samedi avec le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, Emmanuel Macron a également annoncé "un nouvel affrètement d’un avion transportant plus de 10 tonnes de fret médical pour le début de semaine". La France contribuera également à l’effort européen avec des équipements médicaux embarqués sur les vols européens des 23 et 30 novembre, a ajouté l'Elysée. La France, qui a déjà envoyé au Proche-Orient son porte-hélicoptères Tonnerre équipé d'une soixantaine de lits et de deux blocs opératoires, mobilise aussi des moyens aériens médicalisés pour aider à évacuer de la bande de Gaza vers ses hôpitaux des enfants blessés ou malades, a dit l'Elysée. (Michel Rose, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)