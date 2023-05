Le pont de Crimée rouvre après des "exercices", selon la Russie

Le pont de Crimée rouvre après des "exercices", selon la Russie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le pont qui relie la région russe de Krasnodar à la péninsule de Crimée au-dessus du détroit de Kerch a rouvert à la circulation mercredi après avoir été fermé pendant plusieurs heures pour des "exercices", a déclaré un responsable de l'administration de Crimée installée par Moscou. Des photos et vidéos diffusées sur Twitter, dont Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrent un panache de fumée blanche s'élever au-dessus d'une section du pont, qui est resté fermé de longs mois à la circulation cet hiver à la suite d'une explosion imputée par la Russie à une attaque au camion piégé ukrainienne menée en octobre. L'origine du panache de fumée n'est pas clairement visible et les autorités russes n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. Le chef de l'administration russe de Crimée, Sergueï Askionov, avait indiqué plus tôt dans la journée sur la messagerie Telegram que le pont était fermé "pour des exercices en cours dans le secteur", sans en préciser la nature. La Russie a annexé la Crimée en 2014 mais la péninsule est toujours reconnue internationalement comme une région ukrainienne. Les spéculations vont bon train sur le fait que le pont ferroviaire et routier pourrait être la cible de nouvelles attaques ukrainiennes en prévision de la contre-offensive que l'armée de Kyiv se prépare à lancer pour tenter de libérer les territoires occupés depuis que la Russie a lancé une invasion de grande ampleur de l'Ukraine en février 2022. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)