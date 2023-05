Le pont de Crimée fermé pour des "exercices"

24 mai (Reuters) - Le pont qui relie la région russe de Krasnodar à la péninsule de Crimée au-dessus du détroit de Kerch est fermé ce mercredi pour plusieurs heures en raison d'"exercices", a déclaré le chef de l'administration de Crimée installée par Moscou. "Le pont de Crimée est fermé pour des exercices en cours dans le secteur. La circulation sera rétablie dans quelques heures", a écrit Sergueï Askionov sur Telegram. Des photos et vidéos diffusées sur Twitter, dont Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrent un panache de fumée blanche s'élever au-dessus d'une section du pont, qui est resté fermé de longs mois à la circulation cet hiver à la suite d'une explosion imputée par la Russie à une attaque au camion piégé ukrainienne. L'origine du panache de fumée n'est pas clairement visible. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)