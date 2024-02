LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Air Liquide, Sodexo) 23 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * BNP PARIBAS - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et fixe son objectif de cours à 72 euros contre 70 euros. HSBC abaisse son objectif de cours à 73 euros contre 81 euros. * CRÉDIT AGRICOLE - Berenberg abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et son objectif de cours à 10,50 euros contre 13,25 euros. * PLUXEE - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 30 euros. * EDENRED - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 67 euros. * SODEXO - Berenberg abaisse son objectif de cours à 86 euros contre 116 euros. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - HSBC abaisse son objectif de cours à 23 euros contre 26 euros. * AIR LIQUIDE - Berenberg relève son objectif de cours à 205 euros contre 178 euros. (Rédaction de Gdansk)