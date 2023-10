Le point sur la guerre entre Israël et le Hamas

19 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont fait part d'un accord sur la livraison d'aide humanitaire à Gaza "sous quelques jours" depuis le point de passage frontalier de Rafah, en Egypte, une annonce survenue en marge d'une visite de quelques heures de Joe Biden en Israël destinée à afficher le soutien de Washington et éviter un embrasement du conflit. Cette visite est survenue au lendemain d'une frappe ayant atteint un hôpital de Gaza qui a exacerbé les tensions dans la région, où des manifestations anti-Israël ont eu lieu. Des représentants palestiniens ont dénoncé une frappe aérienne israélienne ayant fait plus de 400 morts dans un lieu où étaient rassemblés patients et personnes sans-abri du fait des bombardements. Israël et Etats-Unis ont dit qu'il s'agissait d'un tir manqué de roquette par des combattants palestiniens de l'enclave - ce que niet ces derniers. Israël a promis d'éradiquer le Hamas, qui contrôle l'enclave palestinienne, après l'attaque du 7 octobre dans plusieurs localités israéliennes voisines de Gaza qui a fait 1.400 morts, selon le dernier bilan. Environ 200 personnes ont aussi été enlevées, principalement des civils, dont des ressortissants étrangers, dans ce qui constitue la journée la plus sanglante de l'histoire de l'Etat hébreu. Israël a imposé depuis un blocus total de la bande de Gaza, ciblée par des frappes aériennes d'une intensité sans précédent. Les représentants palestiniens ont rapporté mercredi que 3.478 personnes ont été tuées dans ces frappes et plus de 12.000 autres blessées. Tsahal a aussi amassé troupes et chars d'assaut à la clôture frontalière avec la bande de Gaza en vue d'une opération terrestre dans l'enclave. * Les derniers développements: SYNTHESE-Les USA annoncent un accord sur de l'aide à Gaza, manifestations anti-Israël dans les pays arabes ------------------------------------ * ENCADRE-Avec sa visite en Israël, Joe Biden s'est lié à une possible opération dans Gaza * ENCADRE-La "vengeance" voulue par Israël compliquée par les otages détenus par le Hamas * ENCADRE-La bande de Gaza dévastée par des années de conflit et de blocus * ENCADRE-En frappant Israël, le Hamas envoie un message à l'Arabie saoudite * ECLAIRAGE-Comment le commandant de l'ombre du Hamas, Mohammed Deif, a planifié l'attaque * ENCADRE-Comment s'est déroulée l'attaque du Hamas contre Israël * ANALYSE-L'assaut sans précédent du Hamas a surpris Israël (Rédaction de Paris)