Le point sur la guerre entre Israël et le Hamas

17 octobre (Reuters) - Les efforts diplomatiques destinés à obtenir un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne, n'ont pas abouti alors même que les craintes d'un élargissement du conflit s'accentuent. Après avoir appelé les habitants du nord de la bande de Gaza à se diriger vers le Sud, Israël a ordonné lundi de nouvelles évacuations, cette fois dans une zone frontalière avec le Liban. Israël a promis d'éradiquer le Hamas, qui contrôle l'enclave palestinienne, après l'attaque du 7 octobre dans plusieurs localités israéliennes voisines de Gaza qui a fait 1.300 morts, principalement des civils, selon le dernier bilan. Des dizaines de personnes ont aussi été enlevées lors de cette journée la plus sanglante dans l'histoire de l'Etat hébreu. Israël a imposé depuis un blocus total de la bande de Gaza, ciblée par des frappes aériennes d'une intensité sans précédent. Le service de presse du Hamas a rapporté lundi que 2.808 personnes avaient été tuées dans ces frappes et plus de 10.800 autres blessées. Tsahal a aussi amassé troupes et chars d'assaut à la clôture frontalière avec la bande de Gaza en vue d'une opération terrestre dans l'enclave. * Les derniers développements SYNTHESE-Pas d'accord sur l'aide frontalière à Gaza, Israël avertit Iran et Hezbollah Le Hamas diffuse une vidéo d'une otage franco-israélienne Joe Biden se rendra en Israël mercredi, dit Blinken ------------------------------------ * ENCADRE-La "vengeance" voulue par Israël compliquée par les otages détenus par le Hamas * ENCADRE-La bande de Gaza dévastée par des années de conflit et de blocus * ENCADRE-En frappant Israël, le Hamas envoie un message à l'Arabie saoudite * ECLAIRAGE-Comment le commandant de l'ombre du Hamas, Mohammed Deif, a planifié l'attaque * ENCADRE-Comment s'est déroulée l'attaque du Hamas contre Israël * ANALYSE-L'assaut sans précédent du Hamas a surpris Israël (Rédaction de Paris)