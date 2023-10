Le point sur l'attentat à Bruxelles

Le point sur l'attentat à Bruxelles













PARIS, 17 octobre (Reuters) - Deux Suédois ont été tués et une autre personne blessée lundi soir à Bruxelles où le niveau d'alerte terroriste a été relevé à son maximum. Un homme disant appartenir à l'organisation Etat islamique a revendiqué cette fusillade dans une vidéo. Il est en fuite. * UN SUSPECT TOUJOURS RECHERCHÉ Un suspect était toujours recherché mardi matin après l'attaque dans le centre de Bruxelles. Selon plusieurs médias français, les dispositifs de contrôle à la frontière entre la France et la Belgique ont été renforcés à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une vidéo en ligne d'un homme se présentant comme l'assaillant et se revendiquant du groupe Etat islamique (EI) a été diffusée sur les réseaux sociaux. Le centre de crise belge a confirmé qu'une revendication avait été postée sur les réseaux sociaux et enregistrée par une personne se présentant comme l'assaillant et se disant inspirée par l'EI. * DES SUÉDOIS CIBLÉS Dans cette revendication, la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme "motivation probable de l'acte", indique le centre de crise belge. L'EI avait menacé d'attaques contre la Suède après que des exemplaires du Coran ont été brûlés lors de manifestations à Stockholm. Il n'y a pour l'heure aucun élément indiquant que l'attaque est liée au conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré pour sa part le parquet fédéral belge saisi de l'affaire. D'après la presse belge, les deux victimes sont des supporters de football suédois. La personne blessée est un chauffeur de taxi dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon le parquet fédéral belge. * MATCH DE FOOTBALL ARRÊTÉ L'incident est survenu en marge d'une rencontre de football entre la Belgique et la Suède dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d'Europe 2024. Le match, suspendu à la mi-temps pour raisons de sécurité, a finalement été abandonné. Les spectateurs ont été priés d'attendre dans le stade avant d'être évacués plus tard dans la nuit. * ATTENTAT EN 2016 Bruxelles a déjà été le théâtre d'attentats en mars 2016, quand des kamikazes liés aux assaillants du 13 novembre 2015 à Paris avaient déclenché des explosifs dans le métro et l'aéroport de la capitale belge, tuant 32 personnes. L'EI avait revendiqué l'attaque. * PRINCIPALES RÉACTIONS Via le réseau social X (anciennement Twitter), le Premier ministre belge Alexandre De Croo a présenté ses "sincères condoléances" après ce "lâche attentat" contre des citoyens suédois. "En tant que partenaires étroits, la lutte contre le terrorisme est un combat commun", a-t-il ajouté. En déplacement en Albanie, le président français Emmanuel Macron a déclaré que Bruxelles a encore été frappée par un "attentat terroriste islamiste". "Notre Europe est bousculée", a-t-il ajouté lors d'une allocution. Par la suite, via le réseau social X, Emmanuel Macron a indiqué qu'il s'était entretenu avec Alexander de Croo pour lui exprimer la solidarité des Français dans ce "moment terrible". "Je suis de tout coeur ce soir avec les familles des deux victimes de l'abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Nous sommes unis contre la terreur". (Rédigé par Jean Terzian et Blandine Hénault)