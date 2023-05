Le PNF a ouvert une enquête sur Thales (source)

PARIS (Reuters) - Thales est visé par une enquête du parquet national financier (PNF), a-t-on appris vendredi de source proche du dossier à la suite d'informations de franceinfo sur l'ouverture par le PNF d'investigations concernant des soupçons de corruption dans les activités du groupe en Inde. Selon franceinfo, le PNF a "ouvert une enquête pour vérifier si les circuits de financement" décrits par un intermédiaire indien du nom de Sanjay Bhandari, qui avait porté plainte contre Thales en 2021 pour réclamer le paiement de commissions qu'il estime dues avant d'être débouté en 2022 par le Tribunal de commerce de Nanterre, "ne correspondent pas à des commissions occultes". "Thales n'a jamais été interrogé par le PNF sur ce sujet", a réagi une porte-parole du groupe de défense par courriel à Reuters. "Thales conteste fermement les allégations de M. Sanjay Bhandari concernant de prétendus versements qui auraient été effectués par Thales en sa faveur, ou bien de sommes qui lui seraient dues au titre d'un projet de modernisation aéronautique", a-t-elle ajouté. "Thales ne commentera pas davantage cette procédure qui n'est pas définitivement clôturée", a-t-elle encore déclaré. (Reportage Kate Entringer, Tassilo Hummel, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)