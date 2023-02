Le PM portugais confirme l'envoi de chars Leopard 2 en Ukraine

Le PM portugais confirme l'envoi de chars Leopard 2 en Ukraine













Crédit photo © Reuters

LISBONNE (Reuters) - Le Portugal va livrer des chars Leopard 2 à l'Ukraine, a confirmé samedi le Premier ministre Antonio Costa, sans en préciser le nombre. Le chef du gouvernement a précisé que Lisbonne discutait avec l'Allemagne de l'approvisionnement en pièces détachées d'ici fin mars pour réparer des Leopard 2 qui figurent actuellement dans les stocks portugais. "Je ne sais pas combien de chars (seront livrés à l'Ukraine) mais nous en annoncerons le nombre au moment opportun", a dit Antonio Costa à l'agence de presse Lusa pendant un déplacement en République centrafricaine. Le chef d'état-major de l'armée portugaise, l'amiral António Silva Ribeiro, avait déclaré le mois dernier que le Portugal disposait de 37 chars Leopard 2 mais selon la presse locale, la plupart ne sont pas en état de fonctionnement et devraient être réparés avant d'être transférés. (Rédigé par Catarina Demony, version française Tangi Salaün)