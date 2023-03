Le PM japonais se rend à Kyiv pour rencontrer Zelensky

TOKYO, 21 mars (Reuters) - Le Premier ministre japonais Fumio Kishida va effectuer une visite à Kyiv pour y rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky, a rapporté mardi la chaîne de télévision publique japonaise NHK, citant des sources non identifiées. Fumio Kishida a quitté l'Inde et est en route pour l'Ukraine, a ajouté NHK. Cette visite surprise intervient alors que le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel de nouvelles discussions sont prévues dans la journée. (Rédigé par Junko Fujita; version française Jean Terzian)