Le PM japonais Fumio Kishida en visite surprise en Ukraine

TOKYO (Reuters) - Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé à Kyiv mardi pour y rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky, une visite inattendue et rare de la part d'un dirigeant nippon qui souligne l'engagement du Tokyo envers l'Ukraine face à l'invasion russe. Fumio Kishida était jusqu'à présent le seul dirigeant d'un pays membre du Groupe des Sept (G7) à ne pas s'être rendu en Ukraine à la suite de l'offensive lancée par Moscou en février 2022. Le Premier ministre japonais a visité la ville de Boutcha, où plus de 400 civils ont été tués l'an dernier et qui est devenue depuis le symbole de la brutalité des troupes russes. Il a déposé une gerbe devant une église avant d'observer une minute de silence. "Le monde a été stupéfait de voir des civils innocents tués à Boutcha il y a un an. J'ai ressenti une grande colère face à cette atrocité en visitant ce lieu", a déclaré Fumio Kishida. "Je voudrais présenter mes condoléances à toutes les victimes et aux blessés au nom des ressortissants japonais", a-t-il poursuivi. "Le Japon continuera à aider l'Ukraine en déployant les plus grands efforts pour rétablir la paix". Cette visite surprise du dirigeant japonais intervient alors que le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel de nouvelles discussions sont prévues dans la journée. Dans ce qui pourrait être une réaction de Moscou à la visite de Fumio Kishida en Ukraine, le ministère russe de la Défense a fait savoir mardi que deux bombardiers stratégiques russes avaient survolé la mer du Japon pendant plus de sept heures. Le Japon accueillera en mai le prochain sommet du G7 dans la ville natale de Fumio Kishida, Hiroshima. Le dirigeant japonais avait déclaré en janvier, lors d'une visite à Washington, que ce sommet devait mettre en exergue la volonté des alliés à préserver l'ordre international et l'Etat de droit après l'invasion de l'Ukraine. Le voyage de Fumio Kishida à Kyiv a été tenu secret jusqu'à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Il est rare qu'un dirigeant japonais se rende ainsi à l'improviste dans un autre pays. D'après la chaîne de télévision publique japonaise NHK, citant des sources non identifiées, Fumio Kishida a pris la direction de l'Ukraine depuis l'Inde où il s'est entretenu avec son homologue Narendra Modi. Le ministère japonais des Affaires étrangères a fait savoir que Fumio Kishida effectuerait aussi une visite en Pologne avant de rentrer à Tokyo jeudi. (Reportage Junko Fujita, Yoshifumi Takemoto et Kentaro Sugiyama; version française Jean Terzian et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)