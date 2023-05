Le PM indien, Narendra Modi, sera l'invité d'honneur au défilé du 14 Juillet

Le PM indien, Narendra Modi, sera l'invité d'honneur au défilé du 14 Juillet













PARIS, 5 mai (Reuters) - Le Premier ministre indien Narendra Modi assistera au prochain défilé du 14-Juillet comme invité d'honneur à l'invitation d'Emmanuel Macron, afin de célébrer le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et l'Inde, annonce vendredi l'Elysée. Un contingent des forces armées indiennes participera à la parade militaire aux côtés des forces françaises. La visite de Narendra Modi sera l'occasion "d'engager une nouvelle phase du partenariat stratégique" et "de prendre des initiatives communes pour répondre aux grands défis de notre temps", sur la climat et la biodiversité notamment, a ajouté la présidence française. Narendra Modi a été le premier chef de gouvernement reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée au début de son deuxième quinquennat en mai 2022. Les deux dirigeants se sont vus en marge du G20 à Bali pour un déjeuner de travail et en février dernier - en visioconférence - pour la signature d'un méga-contrat entre Airbus et Air India. (Rédigé par Elizabeth Pineau et Jean-Stéphane Brosse)