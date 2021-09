Le PM australien ne s'entretiendra pas avec Macron à New York

CANBERRA (Reuters) - Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré mardi qu'il ne s'entretiendrait pas avec le président français Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, cette semaine à New York, alors que la colère de Paris à l'égard de Canberra après l'annulation d'une commande de sous-marins français menace les relations commerciales Australie-UE.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'union européenne devaient se réunir lundi soir à New York pour évoquer les négociations commerciales entre le bloc communautaire et l'Australie, alors que la France accuse l'Australie de l'avoir poignardée dans le dos en rompant son accord avec le groupe français Naval Group pour privilégier un partenariat avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Alors que le président américain Joe Biden a prévu de s'entretenir rapidement avec Emmanuel Macron dans le but d'apaiser les tensions, Scott Morrison a fait savoir qu'il ne tiendrait pas de réunion bilatérale avec le président français en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.

"Il n'y a pas d'opportunité pour cela à l'heure actuelle. Je suis sûr que cette opportunité se présentera à l'avenir", a répondu le Premier ministre australien lorsqu'il a été interrogé par les journalistes, à New York, sur un possible entretien avec Emmanuel Macron.

Les pays de l'UE ont affiché leur solidarité avec la France, alors que doit débuter le 12 octobre un nouveau cycle de discussions commerciales entre Bruxelles et Canberra sur un accord de libre-échange que l'Australie espère conclure avec le bloc communautaire.

Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a dit lundi s'attendre à ce que ces pourparlers se déroulent comme prévu, en dépit du mécontentement de la France dans le dossier des sous-marins.

(Reportage Colin Packham; version française Jean Terzian)