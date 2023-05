Le plus grand porte-avions américain fait escale à Oslo pour des exercices de l'Otan

par Gwladys Fouche et Victoria Klesty OSLO (Reuters) - Le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford, a fait escale mercredi à Oslo, en Norvège, une première pour un navire de cette envergure et une démonstration de force de la part de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) face à la Russie. Le navire et son équipage mèneront des exercices avec les forces armées norvégiennes le long de la côte du pays dans les prochains jours, a indiqué l'armée norvégienne. "Cette visite est un signal important des relations bilatérales étroites entre les États-Unis et la Norvège, ainsi qu'un signal de la crédibilité de dissuasion et de défense collective", a déclaré Jonny Karlsen, porte-parole du quartier général interarmées norvégien, le centre de commandement opérationnel de l'armée. Des dizaines de personnes de tous âges étaient rassemblées au bord du fjord d'Oslo pour observer le navire lors de son passage, et prenaient des photos et des vidéos. Les médias norvégiens ont indiqué que le porte-avions naviguerait au nord du cercle polaire arctique. Jonny Karlsen a refusé de commenter ces informations. L'ambassade de Russie à Oslo a condamné l'escale du porte-avions. "Il n'y a pas de questions dans le nord (de l'Arctique) qui requièrent une solution militaire, ni de sujets qui nécessitent une intervention extérieure", a déclaré l'ambassade dans un message publié sur Facebook. "Étant donné qu'il est admis à Oslo que la Russie ne constitue pas une menace militaire directe pour la Norvège, de telles démonstrations de puissance semblent illogiques et nuisibles". La Norvège, membre de l'Otan, partage une frontière avec la Russie dans l'Arctique et est devenue l'année dernière le plus grand fournisseur de gaz de l'Europe après une baisse des flux de gaz russe. L'armée norvégienne et ses alliés de l'Otan patrouillent autour des plateformes pétrolières et gazières offshore depuis l'automne, à la suite d'explosions sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. (Reportage Gwladys Fouche et Victoria Klesty ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)