Le plus grand iceberg du monde se déplace vers l'océan Austral

Le plus grand iceberg du monde se déplace vers l'océan Austral













Crédit photo © Reuters

par Gloria Dickie Le plus grand iceberg du monde se déplace pour la première fois en trente ans, ont annoncé des scientifiques vendredi. D'une superficie de près de 4.000 km², l'iceberg antarctique A23a est environ trois fois plus grand que la ville de New York. Depuis qu'il s'est détaché de la plate-forme de glace Filchner-Ronne de l'Antarctique occidental en 1986, l'iceberg qui a autrefois abrité une station de recherche soviétique est resté en grande partie bloqué après que sa partie immergée s'est immobilisée sur le fond de la mer de Weddell. Mais des images satellites récentes ont révélé que l'iceberg de près d'un milliard de tonnes dérivait désormais rapidement au-delà de la pointe nord de la péninsule antarctique, poussé par des vents et des courants forts. Il est rare de voir un iceberg de cette taille se déplacer, a déclaré Oliver Marsh, glaciologue au British Antarctic Survey. À mesure qu'il gagne en puissance, l'iceberg colossal sera probablement projeté dans le courant circumpolaire antarctique, qui l'entraînera alors vers l'océan Austral, sur une trajectoire connue sous le nom de "couloir des icebergs" où d'autres icebergs de ce type flottent dans les eaux sombres. La raison de son déplacement est pour le moment inconnu. "Au fil du temps, il s'est probablement légèrement aminci et a acquis ce petit supplément de flottabilité qui lui a permis de se soulever du fond de l'océan et d'être poussé par les courants océaniques", a déclaré Oliver Marsh. A23a fait également partie des icebergs les plus anciens du monde. Il est possible qu'il s'échoue sur l'île de Géorgie du Sud, située dans le sud de l'océan Atlantique, ce qui pourrait poser un problème pour la faune et la flore de l'Antarctique. Des millions de phoques, de manchots et d'oiseaux marins se reproduisent sur l'île et cherchent leur nourriture dans les eaux environnantes. En 2020, un autre iceberg géant, A68, a menacé d'entrer en collision avec l'île de Géorgie du Sud mais s'est finalement disloqué en petits morceaux avant. Un sort que pourrait également connaître A23a. (Reportage Gloria Dickie à Londres, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)