Le plan de déconfinement sera adapté au niveau local, dit Philippe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le plan de déconfinement a vocation à être complété par les autorités locales, les organisations syndicales et patronales et poura être adapté en fonction des territoires et des circonstances, a déclaré mardi le Premier ministre Edouard Philippe.

Il n'est pas inutile et même nécessaire de prendre en compte les différences entre les territoires dans la façon dont le déconfinement doit être organisé, a souligné le chef du gouvernement lors de la présentation de "la stratégie nationale de déconfinement" devant l'Assemblée nationale.

Le gouvernement veut laisser aux autorités locales, notamment aux maires et aux préfets, la possibilité d'adapter la stratégie nationale en fonction des circonstances, a-t-il ajouté.

(Bertrand Boucey et Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)