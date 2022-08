Le plan d'urgence de l'UE pour le gaz peut stabiliser, voire faire baisser les prix (responsable allemand)

BERLIN, 9 août (Reuters) - Le chef du régulateur de réseau allemand a salué le plan d'urgence pour le gaz de l'Union européenne, qui est entré en vigueur mardi, dans des commentaires à la chaîne de télévision ZDF.

"Si tous les pays d'Europe économisent du gaz, cela peut stabiliser le prix (...), peut-être même le réduire, et contribuer à faire en sorte que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour nous permettre de passer l'automne et l'hiver", a déclaré Klaus Müller, président de la Bundesnetzagentur.

L'accord implique que les pays de l'UE réduisent leur demande de gaz, s'efforcent de remplir leurs stocks et qu'ils se préparent à une éventuelle coupure totale de l'approvisionnement par la Russie. Il leur demande aussi de réduire volontairement leur consommation de gaz de 15% cet hiver. Ces réductions pourraient devenir contraignantes en cas d'urgence, avec toutefois de nombreuses dérogations pour certains pays et industries. (Reportage Rachel More, version française Augustin Turpin)