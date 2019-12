Le pic d'incertitude économique est passé, selon BNP Paribas

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le climat est à la stabilisation pour l'économie mondiale, même si la croissance des grands pays développés devrait rester basse ou ralentir encore l'an prochain, dit-on, chez BNP Paribas.

Les risques baissiers qui pesaient sur les perspectives il y encore quelques mois sont moins prégnants et certains indicateurs économiques ont tendance à s'améliorer, a souligné mardi William de Vijlder, chef économiste de la banque française, lors d'un point de presse à Paris.

"Il est prématuré de parler de rebond mais la tendance est à la stabilité et à une plus grande visibilité", a-t-il dit. "L'incertitude a certainement atteint son pic, au moins pour un certain temps."

L'économiste a justifié son optimisme prudent par l'amélioration du climat des affaires, la position très accommodante des banques centrales et le recul du risque de récession aux Etats-Unis, où la courbe des taux n'est plus inversée.

William De Vijlder n'exclut pas des surprises positives, notamment si les Etats-Unis et la Chine parvenaient à une forme de trêve sur le commerce et si la perspective d'un Brexit sans accord s'éloigne encore.

"D'autres bonnes nouvelles pourraient venir d'une impulsion budgétaire venant relayer la politique monétaire ou d'indicateurs économiques plus fréquemment supérieurs aux attentes", a-t-il dit.

Les conditions actuelles et la tendance à l'amélioration sont favorables aux actifs risqués, selon les économistes de BNP Paribas.

Le cycle actuel d'expansion économique est cependant difficile à appréhender et une certaine prudence s'impose, font-ils valoir.

Louis Boisset, économiste spécialiste de la zone euro dans l'équipe de la banque française, a invité notamment à surveiller le moment où les difficultés du secteur manufacturier se propageraient aux services et à la consommation, qui résistent pour l'instant.

William de Vijlder a appelé pour sa part à la vigilance sur les chiffres de l'emploi et des inscriptions aux chômage aux Etats-Unis, qui enverraient un signal négatif à prendre au sérieux s'ils venaient à se dégrader nettement.

(Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)