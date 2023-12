Le PIB japonais révisé à la baisse au troisième trimestre

TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise s'est contractée de 2,9% au troisième trimestre, montrent les données publiées vendredi par le gouvernement japonais, un chiffre révisé à la baisse par rapport au repli de 2,1% annoncé en lecture préliminaire en novembre. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un déclin du produit intérieur brut (PIB) de 2,0% sur la période juillet-septembre. En rythme trimestriel, le PIB a reculé de 0,7%, contre 0,5% en lecture préliminaire et une estimation moyenne de 0,5%. (Reportage Yoshifumi Takemoto; version française Camille Raynaud)