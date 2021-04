Le PIB chinois a progressé de 18,3% au T1, la reprise s'accélère

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'économie chinoise a progressé à un rythme record au premier trimestre, selon des données officielles publiées vendredi, avec une croissance de 18,3% par rapport à l'année précédente, la reprise s'accélérant après la crise du coronavirus.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) a été plus lente que les 19% prévus par les économistes interrogés par Reuters, et fait suite à une croissance de 6,5% au quatrième trimestre de l'année dernière. Il s'agit de la plus forte croissance depuis au moins 1992, date à laquelle ont débuté les enregistrements trimestriels officiels.

L'économie chinoise s'est largement remise de la paralysie provoquée par l’épidémie de COVID-19 l'année dernière, alimentée par les progrès de la vaccination dans le monde, la résistance des exportations et les mesures de relance du gouvernement.

La deuxième économie mondiale devrait connaître une croissance de 8,6% cette année, selon les analystes interrogés par Reuters, après une hausse de 2,3% l'année dernière, la plus faible depuis 44 ans, mais qui a fait de la Chine la seule grande économie à éviter une contraction de son PIB.

Toutefois, des doutes subsistent quant à la capacité de la Chine à maintenir le rythme rapide de son expansion, car la base de comparaison faible observée au cours du premier semestre de l'année dernière s'estompe.

En rythme trimestriel, le PIB a augmenté de 0,6% en janvier-mars, a déclaré le Bureau national des statistiques, contre les attentes d'une hausse de 1,5% et un gain révisé de 3,2% au trimestre précédent.

