Le pesticide S-métolachlore ne sera plus autorisé après octobre 2024

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a acté vendredi la fin prochaine de l'autorisation d'utilisation d'un des pesticides les plus usités en France, le S-métolachlore. "La décision de non renouvellement des produits phytopharmaceutiques contenant du S-métolachlore a été prise aujourd'hui", a annoncé le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. "Les produits pourront être utilisés en France jusqu'en octobre 2024", est-il ajouté. En février, l'Agence nationale de sécurité alimentaire et de l'alimentation (Anses) avait engagé une procédure de retrait des principaux usages du S-métolachlore, fabriqué par la société suisse Syngenta, en raison d'un niveau élevé de contamination des eaux souterraines. (Rédigé par Blandine Hénault)