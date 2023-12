Le peso argentin s'effondre après la "potion amère" de Javier Milei

Le peso argentin s'effondre après la "potion amère" de Javier Milei













Crédit photo © Reuters

par Libby George et Jorge Otaola LONDRES/BUENOS AIRES(Reuters) - Le peso argentin s'est effondré mercredi après que le gouvernement du président Javier Milei a présenté les premiers détails d'une thérapie économique de choc, destinée à relancer l'économie locale en grande difficulté. A 15h00 GMT, le peso perdait plus de 50% à 800 pesos pour un dollar. Mardi en fin de journée, le ministre de l'Economie Luis Caputo a annoncé une série de réforme, incluant une dévaluation de plus de 50% du taux de change officiel du peso, une diminution des subventions à l'énergie et l'annulation de plusieurs appels d'offres pour des travaux publics. "Ces nouvelles sont positives", estime Bruno Gennari, expert de l'Argentine chez KNG Securities. "L'effort budgétaire est massif, les réductions des dépenses atteignant 3 points de PIB, tandis que les recettes supplémentaires représentent 2,2 points de PIB". Les obligations souveraines argentines libellées en dollars ont rebondi pour s'échanger entre 35,7 et 41,25 centimes sur le dollar, un plus haut depuis 2021 pour beaucoup de ces titres. L'action cotée aux États-Unis du groupe pétrolier public YPF a augmenté de plus de 1% à l'ouverture avant de reculer de plus de 1%. Les contrats à terme "non livrables" sur les devises ont fortement décalé, montrant que les marchés parient sur une dévaluation encore plus forte du peso à terme. Les contrats à terme à un an ont atteint un niveau de 1.687 pesos pour un dollar. L'Argentine contrôle la convertibilité du peso depuis 2019, et il existe un écart important entre le taux de change officiel et informel. Le taux de change officiel était fixé à 366 pesos pour un dollar, avant que Luis Caputo n'annonce qu'il serait abaissé à 800 pesos pour un dollar, et qu'une dévaluation mensuelle de 2% du taux de change pourrait être mise en place. Les taux informels atteignaient 1.000 pesos pour un dollar en début de semaine. "Le dollar à 800 pesos est à son plus fort depuis la fin de la libre convertibilité" dans les années 1990, période durant laquelle le peso était à parité avec le dollar, a souligné l'analyste Salvador Vitelli, notant que la dévaluation "est un peu plus importante que ce que le marché attendait". Le FMI a également salué les changements "audacieux" qui pourraient contribuer à stabiliser l'économie et à stimuler la croissance. Jimena Blanco, analyste en chef chez Verisk Maplecroft, explique que le gouvernement essaye d'amortir un crash économique inévitable. "Il a promis une potion très amère, et il est en train de la verser. La question est de savoir combien de temps le peuple sera disposé à attendre avant de voir des résultats". Dans une note, Barclays écrit que la "gouvernabilité" des réformes sera le principal défi, car elles pourraient accélérer fortement l'inflation et déclencher une récession. Mercredi, la banque centrale a déclaré qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt à 133% et qu'elle placerait le peso sur une trajectoire de dévaluation mensuelle de 2%. Luis Caputo a également dévoilé une réduction des dépenses publiques de 2,9% du PIB, dont près d'un point de pourcentage proviendrait de la réduction des subventions à l'énergie et aux transports, ainsi que quelques nouvelles taxes. (Reportage Libby George à Londres, Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, avec l'appui de Bansari Mayur Kamdar à Bangalore et Rodrigo Campos à New York, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)