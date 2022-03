Le personnel épuisé de Tchernobyl stoppe les réparations de sécurité, l'Ukraine dit à l'AIEA

VIENNE, 13 mars (Reuters) - Le personnel gérant les complexes de déchets radioactifs à la centrale nucléaire de Tchernobyl a arrêté de procéder aux réparations de sécurité car ils sont épuisés, n'ayant pas été remplacés depuis que la Russie a pris le contrôle du site le mois dernier, l'Ukraine a prévenu l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Le régulateur ukrainien a informé l'AIEA que le personnel à (Tchernobyl) ne procède plus aux réparations et à la maintenance de l'équipement lié à la sécurité, en partie du fait de leur fatigue physique et psychologique après avoir travaillé sans arrêt depuis trois semaines," a indiqué l'agence dans un communiqué dimanche sans plus de détails. (Reportage Francois Murphy, version française Juliette Jabkhiro)