Le père de Boris Johnson demande la nationalité française pour rester Européen

PARIS (Reuters) - Le père du Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé des démarches pour obtenir la nationalité française et rester ainsi citoyen européen, dit-il dans un entretien diffusé jeudi sur RTL.fr, à quelques heures de la rupture effective entre le Royaume-Uni et l'Union.

"Ce n'est pas une question de devenir Français. Si j'ai bien compris, je suis Français. Ma mère est née en France, sa mère était entièrement française et son grand-père également. Alors pour moi, c'est (...) réclamer ce que j'ai déjà. De ce fait, je suis très content", déclare Stanley Johnson.

"Je serai toujours Européen, ça c'est sûr. On ne peut pas dire aux Anglais: vous n'êtes pas Européens. L'Europe c'est plus que le marché commun, c'est plus que l'Union européenne. Avoir un lien avec l'Union européenne, c'est important", ajoute-t-il.

Stanley Johnson, qui a siégé au Parlement européen de 1979 à 1984 sous les couleurs du Parti conservateur, a voté contre la sortie de l'UE, pour laquelle son fils a milité ardemment, lors du référendum de 2016

(Jean-Philippe Lefief)