Le Pentagone revient sur les déclarations d'Austin sur le nombre de victimes à Gaza

WASHINGTON (Reuters) - Le Pentagone a indiqué jeudi que les déclarations faites plus tôt dans la journée par le secrétaire d'Etat à la Défense, qui disait que plus de 25.000 femmes et enfants avaient été tués depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, reprenaient un chiffre avancé par les autorités de l'enclave et non pas par les services de renseignement américains. Lors d'une audition au Congrès, en réponse à une question sur le nombre de femmes et d'enfants palestiniens tués, Lloyd Austin a répondu: "Plus de 25.000". La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a précisé que Lloyd Austin avait cité une estimation avancée par le ministère de la Santé de Gaza et qu'elle concernait le nombre total de victimes, et non pas uniquement des femmes et des enfants. "Nous ne pouvons pas vérifier le nombre de victimes à Gaza de manière indépendante", a-t-elle indiqué dans un communiqué. A lire aussi... D'après le bilan quotidien diffusé par le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, plus de 30.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive militaire israélienne déclenchée par l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier. (Reportage Idrees Ali et de Phil Stewart ; version française Lina Golovnya et Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)