Le Pentagone informé d'une attaque contre un navire de guerre américain en mer Rouge-AP

WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) - Le Pentagone a déclaré dimanche avoir été informé d'attaques contre un navire de guerre, l'USS Carney, et des navires commerciaux américains en mer Rouge, a rapporté l'Associated Press. Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de la part de Reuters. Des sources de la sécurité maritime ont indiqué dimanche qu'un navire vraquier avait été touché par au moins deux drones alors qu'il naviguait en mer Rouge. (Reportage Kanishka Singh à Washington ; Vesion française Elizabeth Pineau )