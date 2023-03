Le Pentagone diffuse une vidéo de l'incident en mer Noire

Le Pentagone diffuse une vidéo de l'incident en mer Noire













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le Pentagone a rendu publique jeudi, fait rare, une vidéo montrant des extraits de l'incident qui a impliqué mardi un drone de surveillance américain et des avions russes en mer Noire. L'armée américaine assure que le drone est tombé en mer après avoir été endommagé par un avion russe. Moscou a dénoncé de son côté une provocation, assurant que l'aéronef américain s'est abîmé à la suite de ses propres manoeuvres "brusques" et que les avions russes ne l'ont pas heurté. La vidéo déclassifiée, qui dure environ 40 secondes, montre un avion de chasse russe Su-27 s'approcher du drone de surveillance MQ-9 et relâcher du carburant à proximité. La transmission des images par le drone est ensuite interrompue, conséquence selon le Pentagone de la collision entre le MQ-9 et un appareil russe, et le film se termine par des images d'une hélice endommagée, qui a rendu le drone inopérable. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali, version française Jean-Stéphane Brosse)