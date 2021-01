Le PDG de Total a rencontré le président mozambicain en vue d’une relance de Mozambique LNG

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de Total, a rencontré le président mozambicain Filipe Nyusi pour évoquer les conditions de sécurité de la zone d'Afungi où est construit le projet Mozambique LNG, annonce mardi le groupe pétrolier dans une déclaration écrite.

"Ils ont arrêté ensemble les principes d'un plan d'actions pour renforcer la sécurité de la zone afin de permettre une remobilisation progressive des équipes dans les prochains mois", ajoute-t-il.

Après des attaques djihadistes à proximité du site de Mozambique LNG, Total avait annoncé début janvier une réduction des effectifs intervenant sur le projet.

Le groupe avait ajouté suivre l'évolution de la situation dans le nord du Mozambique "avec la plus grande attention", en liaison avec les autorités mozambicaines, et prendre "toutes les mesures nécessaires" afin d'assurer la sécurité et la sûreté de son personnel et de ses sous-traitants.

Le groupe a annoncé en juillet dernier l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, dont il est l'opérateur et dont il détient 26,5%, pour un montant de 14,9 milliards de dollars (13 milliards d'euros).

Ce projet - premier développement à terre d'une usine de GNL du pays - comprend le développement de deux champs et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an.

Mozambique LNG, dont l'entrée en production et prévue pour 2024, représente un investissement total de 20 milliards de dollars.

(Benjamin Mallet avec Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)