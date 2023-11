Le PDG de Ryanair qualifie de "blague" l'enquête de l'Italie sur les prix de la compagnie

LISBONNE (Reuters) - Le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a qualifié mardi de "blague" l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Italie par l'autorité de la concurrence sur les prix proposés par la compagnie aérienne à bas coûts. "C'est juste de la politique italienne", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Lisbonne, au Portugal. "Vous avez une bande de populistes qui tournent en rond en Italie (...) c'est ce que font les politiciens populistes", a-t-il ajouté. Ryanair et le gouvernement italien s'affrontent sur la question des prix pratiqués pour les vols intérieurs à destination des principales îles du pays. Rome veut tenter de limiter la hausse des prix lors des hautes saisons. L'enquête intervient après que le gouvernement de Giorgia Meloni a dû rétropédaler en septembre sur un projet de plafond de prix pour les vols vers les îles. L'autorité italienne de la concurrence a annoncé que son enquête se concentrerait sur l'impact négatif présumé des algorithmes sur les prix et qu'elle examinerait la façon dont les prix sont communiqués au public. Michael O'Leary a dénoncé une enquête portant sur les algorithmes sur téléphone mobile alors que "près de 60% de nos vols sont réservés sur des ordinateurs", a-t-il dit. (Catarina Demony; version française par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)