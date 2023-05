Le PDG de Morgan Stanley passera le relais à son successeur d'ici un an

Le PDG de Morgan Stanley passera le relais à son successeur d'ici un an













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, prévoit de quitter ses fonctions de directeur général au cours de l'année prochaine, mettant ainsi un terme à 13 années passées à la tête de la banque, au cours desquelles il a fait de la société de Wall Street un géant de la gestion de patrimoine. James Gorman, âgé de 64 ans, a déclaré vendredi aux actionnaires que le conseil d'administration de la banque avait identifié trois candidats solides pour lui succéder et qu'il deviendrait président exécutif une fois qu'un nouveau directeur général aurait été choisi. Les coprésidents de Morgan Stanley, Ted Pick et Andy Saperstein, ainsi que le responsable de la gestion des investissements, Dan Simkowitz, sont considérés comme des candidats au poste de directeur général. "James Gorman a déployé beaucoup d'efforts pour renforcer les rangs des dirigeants et pour former et promouvoir les successeurs potentiels", a déclaré John Guarnera, analyste principal chez RBC BlueBay Asset Management. "Je ne prévois pas de changement majeur dans l'orientation stratégique et je pense que la transition sera relativement ordonnée." Depuis sa nomination au poste de PDG en 2010, James Gorman a recadré la société de Wall Street pour en faire une entreprise plus diversifiée, moins dépendante de ses points forts traditionnels, à savoir le négoce et la banque d'investissement. L'activité de gestion de patrimoine, moins volatile, a représenté 45% du chiffre d'affaires de la banque au premier trimestre. (Reportage Tatiana Bautzer, Lananh Nguyen, Saeed Azhar ; avec l'aide de Vansh Agarwal, Jaiveer Shekhavat, Ankika Biswas ; version française Nathan Vifflin, édité par)