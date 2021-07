Le Pays de Galles et l'Argentine se tiennent tête

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

En test match au Principality Stadium de Cardiff, le Pays de Galles et l'Argentine se sont neutralisés (20-20). Après deux pénalités inscrites par chaque équipe en première mi-temps, les Pumas ont fait la différence juste avant la pause par l'intermédiaire de Matera (39'). En tête au retour des vestiaires (13-6), les Argentins ont même pris une avance confortable grâce à De La Fuente (46'). Le XV du Poireau ne comptait pas s'incliner à domicile sans réagir, et les hommes de Wayne Pivac ont recollé au score sur deux essais de Rowlands (52') et Williams (71'). À la fin du temps réglementaire, Evans a manqué l'occasion d'offrir la victoire aux Dragons Rouges sur coup de pied (81'). Les deux nations recroiseront le fer en terre galloise dans une semaine pour un nouveau match amical.