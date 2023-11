Le patron de TikTok va rencontrer des hauts responsables de l'UE sur la désinformation

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le patron de TikTok Shou Zi Chew se rendra la semaine prochaine à Bruxelles afin de rencontrer de hauts responsables de l'Union européenne, a annoncé l'entreprise vendredi, dans un contexte d'inquiétudes concernant la prolifération de fausses informations sur les plateformes numériques. Lors de sa visite, la deuxième à Bruxelles, Shou Zi Chew rencontrera Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, le 6 novembre, ainsi que Vera Jourova, cheffe de la politique numérique de l'UE, et Didier Reynders, chargé de la politique antitrust de l'UE, le lendemain, a indique un porte-parole de TikTok. Cette visite intervient dans un contexte de surveillance réglementaire accrue du rôle de TikTok dans la prolifération de la désinformation, particulièrement depuis l'attaque du Hamas contre Israël le mois dernier et le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Shou Zi Chew informera les commissaires sur le régime de sécurité des données de l'entreprise de médias sociaux, surnommé "Project Clover" (projet Trèfle). Ce système a commencé cette année à stocker localement les données des utilisateurs européens, a ajouté le porte-parole. L'entreprise dispose d'un centre de données à Dublin, en Irlande, et en construit deux autres en Irlande et en Norvège. Shou Zi Chew les informera également de la conformité de l'entreprise aux nouvelles règles de l'UE en matière de contenu en ligne, connues sous le nom de Digital Services Act (loi sur les services numériques). Ces règles exigent des grandes entreprises technologiques davantage d'efforts pour lutter contre les contenus en ligne illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes, a indiqué le porte-parole. Le mois dernier, Thierry Breton a donné à TikTok jusqu'au 25 octobre pour fournir des détails sur les mesures prises pour lutter contre la diffusion de contenus violents et faisant l'apologie du terrorisme et contre les discours de haineux. Il a également ordonné à l'entreprise de fournir, d'ici le 8 novembre, des détails sur la manière dont elle protège l'intégrité des élections et des mineurs en ligne sur sa plateforme. (Reportage Foo Yun Chee ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)