Le patron de l'AIEA condamne la décision de l'Iran d'exclure certains inspecteurs

Le patron de l'AIEA condamne la décision de l'Iran d'exclure certains inspecteurs













Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a condamné samedi la décision "disproportionnée et sans précédent" de l'Iran d'exclure plusieurs inspecteurs affectés dans le pays, entravant ainsi la capacité de l'organisation à superviser les activités nucléaires de Téhéran. La décision de Téhéran intervient alors que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne (E3) ont annoncé jeudi qu'elles maintiendraient les sanctions contre le programme balistique de l'Iran, qui doivent expirer en octobre. Rafael Grossi a clairement indiqué qu'il considérait que la réaction de l'Iran était excessive. "Je condamne fermement cette mesure unilatérale disproportionnée et sans précédent qui affecte la planification et la conduite normales des activités de vérification de l'(AIEA) en Iran et contredit ouvertement la coopération qui devrait exister entre l'agence et l'Iran", a déclaré Rafael Grossi dans un communiqué. La décision de Téhéran est autorisée, les Etats membres de l'organisation bénéficiant d'un droit de veto à l'encontre des inspecteurs affectés dans leur pays en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TPN). L'AIEA a toutefois indiqué que la décision de l'Iran était éloignée des pratiques habituelles, expliquant que Téhéran l'avait informé de son intention d'exclure "plusieurs" inspecteurs, sans dire combien d'entre eux seraient concernés. "Ces inspecteurs comptent parmi les plus expérimentés de l'agence et possèdent des connaissances uniques en matière de technologie d'enrichissement", a déclaré l'organisation. "Avec cette décision, (Téhéran) a effectivement supprimé environ un tiers du groupe d'inspecteurs les plus expérimentés de l'agence désignés pour l'Iran." Un diplomate basé à Vienne a déclaré que l'Iran avait exclu tous les membres français et allemands de l'équipe d'inspecteurs de l'AIEA. Elle ne comptait déjà plus de membres américains ou britanniques. "J'appelle le gouvernement iranien à revoir sa position et à revenir sur le chemin de la coopération avec l'agence", a déclaré Rafael Grossi. (Reportage Francois Murphy à Vienne, rédigé par Arshad Mohammed; version française Camille Raynaud)