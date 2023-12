Le patron d'Ineos devient actionnaire du club de football Manchester United

(Reuters) - L'homme d'affaires Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe chimique Ineos, est devenu un actionnaire minoritaire du club de football Manchester United en prenant une participation de 25% au prix de 33 dollars par action, a fait savoir dimanche le club de première division anglaise. Cette opération intervient après que la famille Glazer, qui possède le club, a annoncé en novembre 2022 être à la recherche de nouveaux investisseurs ou d'un acquéreur pour "MU". Jim Ratcliffe a par le passé exprimé sa volonté de racheter le club le plus titré du championnat anglais de première division, de même que l'ancien prince héritier du Qatar, Jassim ben Hamad al Thani, qui s'est retiré de l'appel d'offres en indiquant qu'il ne lèverait pas 6 milliards de dollars, laissant la voie libre à Ratcliffe. (Reportage Rohith Nair; version française Jean Terzian)