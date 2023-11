Le parti Horizons suspend le sénateur Guerriau

Le parti Horizons suspend le sénateur Guerriau













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parti Horizons (centre droit) a suspendu "immédiatement" samedi le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué à son insu une députée. Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, les membres du parti de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe se disent "profondément choqués par les faits" rapportés. Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso, a été mis en examen vendredi pour "administration à l’insu d’(une personne) d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle et détention et usage de substances classés comme stupéfiants". (Jean-Stéphane Brosse)