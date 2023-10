Le parquet russe requiert une lourde peine pour la journaliste Ovsiannikova

(Reuters) - Le ministère public russe a requis neuf ans et demi de prison contre la journaliste de télévision Marina Ovsiannikova, qui a fui la Russie après avoir brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine en plein journal télévisé, rapporte mardi Mediazona, site d'information indépendant russe basé à l'étranger. Le parquet a prononcé ce réquisitoire lors du procès de Marina Ovsiannikova, jugée par contumace pour diffusion de fausses informations, selon Mediazona. Agée de 45 ans, la journaliste a fui la Russie avec sa fille il y a un an pour gagner un Etat européen non divulgué, alors qu'elle avait été assignée à résidence. Son coup d'éclat lors du journal télévisé s'était produit moins de trois semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février 2022, mais les faits retenus par le parquet remontent à une autre action de la journaliste, en juillet 2022, lorsqu'elle avait manifesté seule sur un quai face au Kremlin avec une affiche qualifiant le président Vladimir Poutine d'"assassin" et les soldats russes de "fascistes". La Russie a adopté de nouvelles lois punissant sévèrement toute diffusion de fausses informations contre l'armée russe quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, qualifiée par Moscou d'"opération militaire spéciale". (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)