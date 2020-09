Le parquet requiert le renvoi de Benalla devant le tribunal correctionnel

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a requis vendredi le renvoi d'Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel.

"Le parquet de Paris a requis, le 3 septembre 2020, le renvoi d'Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel pour des faits d'usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle s'agissant de l'utilisation des deux passeports diplomatiques et pour des faits de faux administratif et usage de faux s'agissant du passeport de service", dit le communiqué du parquet.

Le parquet de Paris a en outre requis son maintien sous contrôle judiciaire.

(Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)