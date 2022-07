Le parquet espagnol requiert plus de 8 ans de prison contre Shakira

MADRID (Reuters) - Le parquet espagnol a requis plus de huit ans de prison contre la star colombienne Shakira et une amende de plus de 23 millions d'euros pour une fraude fiscale d'un montant de 14,5 millions d'euros, rapporte vendredi le journal espagnol El Pais.

Le bureau du procureur de Barcelone et les représentants de Shakira n'étaient disponibles dans l'immédiat pour un commentaire.

La chanteuse a refusé mercredi de sceller un accord avec le parquet, ce qui ouvre la voie à un procès.

Shakira, 45 ans, est accusée de ne pas avoir payé d'impôts entre 2012 et 2014, période pendant laquelle elle assure ne pas avoir vécu en Espagne.

(Rportage Christina Thykjaer; version française Charlotte Lavin, édité par Sophie Louet)