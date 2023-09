Le parquet espagnol demande l'inculpation de Luis Rubiales

MADRID (Reuters) - Le parquet espagnol a annoncé vendredi avoir déposé plainte pour agression sexuelle et coercition contre le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, accusé d'avoir embrassé sans son consentement la capitaine du onze féminin Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde. Dans une requête rédigée par la procureure Marta Durantez Gil, le ministère public demande l'inculpation de Luis Rubiales par le tribunal de l'Audience nationale. Dans sa plainte, le parquet décrit comment Luis Rubiales a, le 20 août dernier lors de la remise du trophée de la Coupe du monde remportée à Sydney par les Espagnoles, embrassé Jenni Hermoso sur la bouche en lui tenant la tête avec ses deux mains. Le président de la Fédération, qui assure, contrairement à la joueuse qui a déposé plainte cette semaine, que ce baiser était consenti, refuse de démissionner malgré l'indignation suscitée par son geste. La Fédération internationale de football (Fifa) l'a provisoirement suspendu de ses fonctions. Lors de son témoignage devant la procureure, Jenni Hermoso a déclaré qu'elle-même et sa famille avaient subi des pressions de la part de Luis Rubiales et de son "entourage professionnel" pour dire qu'elle "justifiait et approuvait ce qui s'est produit", ce qui a incité le parquet à réclamer son inculpation pour coercition. Un baiser non consenti peut être considéré en Espagne comme une agression sexuelle, un délit passible d'une peine d'un à quatre ans de prison. (Inti Lauduro, version française Jean-Stéphane Brosse)