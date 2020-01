Le parquet de Tokyo rejette les accusations de Carlos Ghosn

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le parquet de Tokyo a rejeté jeudi les accusations de Carlos Ghosn selon lesquelles les procureurs japonais et des responsables de Nissan sont à l'origine de ses déboires judiciaires.

Dans un communiqué, les procureurs japonais ont estimé que l'ancien patron de Renault et Nissan n'avait pas réussi à justifier ses actes lors de sa conférence de presse à Beyrouth et ne devait s'en prendre qu'à lui-même pour son arrestation et sa détention.

"Carlos Ghosn a fui le Japon en agissant d'une manière qui constitue en elle-même une infraction. Ses déclarations lors de sa conférence de presse aujourd'hui n'ont pas permis de justifier ses actes", a déclaré le bureau des procureurs du district de Tokyo.

Les accusations de Ghosn selon lesquelles les procureurs auraient agi à son encontre de concert avec des responsables de Nissan sont "totalement fausses", a-t-il ajouté.

