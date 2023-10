Le parquet de Paris ouvre une enquête suite à un malaise de la journaliste russe Marina Ovsiannikova

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a ouvert une enquête à la suite du malaise de la journaliste russe, Marina Ovsiannikova, connue pour avoir affiché son opposition à la guerre en Ukraine en direct à la télévision russe, a déclaré jeudi un porte-parole. "Nous avons ouvert une enquête", a confirmé à Reuters le porte-parole du tribunal de Paris. La journaliste de 45 ans a fait un malaise à l'extérieur de son appartement parisien. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, a indiqué s'être entretenu avec Marina Ovsiannikova. "Nous avons eu peur pour Marina Ovsiannikova, et l’hypothèse d’un empoisonnement a été évoquée et n’est pas écartée, mais contrairement à des informations de presse Marina n’a pas déclaré avoir été empoisonnée. Nous pouvons le certifier puisque nous étions auprès d’elle toute la journée", a écrit Christophe Deloire sur X, anciennement Twitter. Marina Ovsiannikova a fui la Russie après avoir brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine en plein journal télévisé, moins de trois semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février 2022. (Bureau de Paris; version française Zhifan Liu)