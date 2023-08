Le parquet de Paris ouvre une enquête pour homicides après l'incendie en Alsace

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour homicides involontaires après l'incendie d'un gîte hébergeant des personnes en situation de handicap à Wintzenheim, près de Colmar dans le Haut-Rhin, qui a causé la mort de onze personnes. L'enquête préliminaire repose sur "les chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement", a indiqué le parquet dans un communiqué. "Les premières investigations ont conduit à s'interroger sur les conditions matérielles et juridiques de sécurité du bâtiment hébergeant les vacanciers." Nathalie Kielwasser, vice-procureure de Colmar, a déclaré jeudi à la presse que le gîte n'était pas aux normes de sécurité. "Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire" et "ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public", a-t-elle dit. Le parquet de Paris indique avoir été sollicité en raison du nombre de victimes réparties sur le territoire et de l'ampleur des investigations à venir. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)