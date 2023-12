Le Parlement ukrainien approuve des projets de loi essentiels pour les négociations avec l'UE

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Parlement ukrainien a approuvé vendredi quatre projets de loi nécessaires pour entamer les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le site internet du Parlement ukrainien a confirmé que le président Volodimir Zelensky avait ratifié tous les projets de loi. Il les a décrits comme une étape clé de la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'UE. Un sommet européen se tiendra la semaine prochaine afin de déterminer s'il convient d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Une telle décision requiert l'unanimité des 27 membres de l'Union, et la Hongrie est considérée comme le principal obstacle potentiel. La Hongrie demande que l'Ukraine modifie ses lois sur les minorités, en particulier en matière d'éducation. Une petite minorité magyarophone vit dans l'ouest de l'Ukraine. "Nous espérons que les efforts de l'Ukraine seront appréciés à leur juste valeur par les dirigeants de l'Union européenne et que les promesses européennes seront tenues", a déclaré le président ukrainien lors de son allocution vidéo quotidienne. Volodimir Zelensky a ajouté que l'Ukraine avait "fait tout ce que l'on attendait d'elle" dans la mise en oeuvre des recommandations de l'UE. Les projets de loi adoptés vendredi portent sur les minorités nationales, l'augmentation des effectifs du Bureau national de lutte contre la corruption, l'attribution de pouvoirs supplémentaires à l'Agence nationale de prévention de la corruption en matière de contrôle du patrimoine, ainsi que sur des dispositions relatives à la déclaration publique de biens. (Reportage Yuliia Dysa et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)