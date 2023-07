Le parlement turc se prononcera à l'automne sur l'adhésion de la Suède à l'Otan

ISTANBUL (Reuters) - Le parlement turc sera appelé à se prononcer à l'automne sur la ratification de l'adhésion de la Suède à l'Otan, a déclaré mercredi Recep Tayyip Erdogan. S'exprimant devant la presse après un sommet de l'Otan très largement consacré à la question ukrainienne, le chef d'Etat turc a indiqué que Stockholm allait fournir une feuille de route détaillant les mesures qui seront prises en matière de lutte contre le terrorisme, une des conditions posées par la Turquie. (Ece Toksabay et Burcu Karakas; version française Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)