Le Parlement russe envisage d'autoriser les plus de 40 ans à s'engager dans l'armée

par Mark Trevelyan

LONDRES (Reuters) - Le Parlement russe a déclaré vendredi qu'il examinerait un projet de loi visant à permettre aux Russes de plus de 40 ans et aux étrangers de plus de 30 ans de s'engager dans l'armée, signe que la Russie, engagée militairement en Ukraine, a un besoin urgent de renforts.

Le site internet de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement, indique que cette mesure permettra à l'armée de s'appuyer sur les compétences de recrues expérimentées.

"Pour l'utilisation d'armes de haute précision, le fonctionnement des armes et des équipements militaires, des spécialistes hautement qualifiés sont nécessaires. L'expérience montre qu'ils le deviennent vers l'âge de 40-45 ans", peut-on lire sur le site.

A ce stade, seuls les Russes âgés de 18 à 40 ans et les étrangers âgés de 18 à 30 ans peuvent nouer un premier contrat avec l'armée.

Selon des analystes militaires occidentaux, la Russie a subi de lourdes pertes en hommes et en matériel depuis le début de l'invasion en Ukraine, le 24 février, et doit renforcer ses effectifs militaires.

La Douma a déclaré que l'initiative faciliterait également le recrutement de civils - médecins, ingénieurs, spécialistes des opérations et des communications.

(Reportage de Mark Trevelyan, rédigé par William Maclean ; version française Elena Vardon, édité par Sophie Louet)